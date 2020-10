Serie A: le designazioni arbitrali per la quinta giornata (Di giovedì 22 ottobre 2020) L’ Aia ha reso noto i nominativi degli Arbitri, degli Assistenti, dei IV ufficiali, del V.A.R, e degli A.V.A.R che dirigeranno le gare valide per la quinta giornata di del campionato di Serie A in programma domenica 25 ottobre ATALANTA-SAMPDORIA sabato 24/10 ore.15 CALVARESE PERETTI- MUTO IV: VOLPI VAR: BANTI AVAR: TENGONI BENEVENTO- NAPOLI ore 15 DOVERI ROCCA- AFFATATO IV: PEZZUTO VAR: VALERI AVAR: PASSERI CAGLIARI- CROTONE ore 12.30 DI MARTINO PAGANESSI- DI GIOIA IV: AYROLDI VAR: CHIFFI AVAR: DI IORIO FIORENTINA- UDINESE ore 18 FOURNEAU PRETI- MASTRODONATO IV: PICCININI VAR: MARIANI AVAR: DEL GIOVANE GENOA- INTER sabato 24/10 ore 18 MASSA ALASSIO- BOTTEGONI IV: MANGANIELLO VAR: DI BELLO AVAR: LIBERTI JUVENTUS- H.VERONA ... Leggi su sport.periodicodaily (Di giovedì 22 ottobre 2020) L’ Aia ha reso noto i nominativi degli Arbitri, degli Assistenti, dei IV ufficiali, del V.A.R, e degli A.V.A.R che dirigeranno le gare valide per ladi del campionato diA in programma domenica 25 ottobre ATALANTA-SAMPDORIA sabato 24/10 ore.15 CALVARESE PERETTI- MUTO IV: VOLPI VAR: BANTI AVAR: TENGONI BENEVENTO- NAPOLI ore 15 DOVERI ROCCA- AFFATATO IV: PEZZUTO VAR: VALERI AVAR: PASSERI CAGLIARI- CROTONE ore 12.30 DI MARTINO PAGANESSI- DI GIOIA IV: AYROLDI VAR: CHIFFI AVAR: DI IORIO FIORENTINA- UDINESE ore 18 FOURNEAU PRETI- MASTRODONATO IV: PICCININI VAR: MARIANI AVAR: DEL GIOVANE GENOA- INTER sabato 24/10 ore 18 MASSA ALASSIO- BOTTEGONI IV: MANGANIELLO VAR: DI BELLO AVAR: LIBERTI JUVENTUS- H.VERONA ...

periodicodaily : Serie A: le designazioni arbitrali per la quinta giornata - Linchiesta_news : ?? Designazioni arbitrali Serie B, Pescara-Frosinone a Gariglio - sportli26181512 : Serie A, gli arbitri della 5^ giornata: Milan-Roma a Calvarese, Pasqua per Juve-Verona: Milan-Roma a Calvarese, Pas… - sportli26181512 : #UltimeNotizieCalcioNapolieaggiornamentih24 Serie A, ecco le designazioni arbitrali. Benevento-Napoli a Doveri: Ser… - _SiGonfiaLaRete : #SerieA, le designazioni arbitrali: #Benevento - #Napoli a #Doveri, il 'declassato' #Fourneau per #Fiorentina -… -