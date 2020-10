Serie A, le designazioni arbitrali per la 5ª giornata (Di giovedì 22 ottobre 2020) L’AIA ha diramato le designazioni arbitrali per la 5ª giornata di Serie A L’Associazione Italiana Arbitri ha reso note le designazioni arbitrali per la 5ª giornata di Serie A. ATALANTA – SAMPDORIA Sabato 24/10 h. 15.00CALVARESE PERETTI – MUTO IV: VOLPI VAR: BANTI AVAR: TEGONI BENEVENTO – NAPOLI h. 15.00DOVERI ROCCA – AFFATATO IV: PEZZUTO VAR: VALERI AVAR: PASSERI CAGLIARI – CROTONE h.12.30DI MARTINO PAGANESSI – DI GIOIA IV: AYROLDI VAR: CHIFFI AVAR: DI IORIO FIORENTINA – UDINESE h.18.00FOURNEAU PRETI – MASTRODONATO IV: PICCININI VAR: MARIANI AVAR: DEL GIOVANE GENOA – INTER Sabato 24/10 h. 18.00MASSA ALASSIO – BOTTEGONI IV: MANGANIELLO VAR: DI BELLO AVAR: ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 22 ottobre 2020) L’AIA ha diramato leper la 5ªdiA L’Associazione Italiana Arbitri ha reso note leper la 5ªdiA. ATALANTA – SAMPDORIA Sabato 24/10 h. 15.00CALVARESE PERETTI – MUTO IV: VOLPI VAR: BANTI AVAR: TEGONI BENEVENTO – NAPOLI h. 15.00DOVERI ROCCA – AFFATATO IV: PEZZUTO VAR: VALERI AVAR: PASSERI CAGLIARI – CROTONE h.12.30DI MARTINO PAGANESSI – DI GIOIA IV: AYROLDI VAR: CHIFFI AVAR: DI IORIO FIORENTINA – UDINESE h.18.00FOURNEAU PRETI – MASTRODONATO IV: PICCININI VAR: MARIANI AVAR: DEL GIOVANE GENOA – INTER Sabato 24/10 h. 18.00MASSA ALASSIO – BOTTEGONI IV: MANGANIELLO VAR: DI BELLO AVAR: ...

Salvato95551627 : RT @cmdotcom: Arbitri #SerieA: #MilanRoma a Giacomelli, Pasqua per la Juve. Fourneau a Firenze, le designazioni - SalernoSport24 : ??? Gli arbitri del prossimo turno di Serie B #calcio #designazioni - - aiacatanzaro : Designazioni Nazionali #Can5 @DivCalcio5 #RE5TART. In bocca al lupo al nostro associato Vincenzo Cannistrà designat… - yassine13880342 : RT @cmdotcom: Arbitri #SerieA: #MilanRoma a Giacomelli, Pasqua per la Juve. Fourneau a Firenze, le designazioni - Mediagol : #SerieB, le designazioni arbitrali della 5a giornata: Empoli-Pisa a Maresca, Cosenza-Lecce... -

Ultime Notizie dalla rete : Serie designazioni Serie A – Designazioni arbitrali: Milan-Roma verrà diretta da Giacomelli NumeriCalcio Massa arbitrerà Genoa-Inter

gara della 5a giornata in serie A in programma dopodomani alle ore 18 allo stadio Luigi Ferraris. Suoi assistenti sono Alassio e Bottegoni, quarto uomo Manganiello; al Var Di Bello, mentre Avar è ...

Serie B. Designazioni arbitrali, Maresca dirige derby Empoli-Pisa

A dirigere la sfida del Castellani l'arbitro Fabio Maresca di Napoli. Queste le designazioni arbitrali SERIE B - 5^ GIORNATA - 24/10 - ORE 14 Empoli - Pisa (23/10, ore 21) arbitro: Maresca di ...

gara della 5a giornata in serie A in programma dopodomani alle ore 18 allo stadio Luigi Ferraris. Suoi assistenti sono Alassio e Bottegoni, quarto uomo Manganiello; al Var Di Bello, mentre Avar è ...A dirigere la sfida del Castellani l'arbitro Fabio Maresca di Napoli. Queste le designazioni arbitrali SERIE B - 5^ GIORNATA - 24/10 - ORE 14 Empoli - Pisa (23/10, ore 21) arbitro: Maresca di ...