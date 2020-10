Serie A, gli indisponibili della 5a giornata (Di giovedì 22 ottobre 2020) indisponibili 5a giornata – Ci avviciniamo a quella che sarà la 5a giornata di Serie A, un weekend lunghissimo che inizierà venerdì sera con Sassuolo-Torino e finirà lunedì sera con Milan-Roma. Per inserire la migliore formazione possibile al Fantacalcio teniamo sempre sotto controllo la situazione degli indisponibili della Serie A. In questa settimana abbiamo registrato già l’infortunio di Calhanoglu che preoccupa non poco i tifosi milanisti. Anche i fantallenatori che hanno puntato sul turco, tra i migliori centrocampisti di questo avvio di campionato, sono in apprensione. In casa Juventus preoccupano le condizioni di Chiellini, sostituito per infortunio durante la trasferta a Kiev di Champions League. Ovviamente ... Leggi su giornal (Di giovedì 22 ottobre 2020)5a– Ci avviciniamo a quella che sarà la 5adiA, un weekend lunghissimo che inizierà venerdì sera con Sassuolo-Torino e finirà lunedì sera con Milan-Roma. Per inserire la migliore formazione possibile al Fantacalcio teniamo sempre sotto controllo la situazione degliA. In questa settimana abbiamo registrato già l’infortunio di Calhanoglu che preoccupa non poco i tifosi milanisti. Anche i fantallenatori che hanno puntato sul turco, tra i migliori centrocampisti di questo avvio di campionato, sono in apprensione. In casa Juventus preoccupano le condizioni di Chiellini, sostituito per infortunio durante la trasferta a Kiev di Champions League. Ovviamente ...

ZZiliani : Succede che un giorno in serie A spunta un arbitro normale, che fischia rigori e distribuisce cartellini gialli e r… - borghi_claudio : Ringrazio @AndreaScanzi che mi ha portato in TL una bella serie di gonzi da cliccare. Poi un giorno anche lui impar… - juventusfc : Gli Highlights ??di #CrotoneJuve. Ora, solo su @JuventusTV ?? - abbracciamiora_ : RT @Alt_Em_End: A parte questo. Lui è fatto così. Non è tattile. E' in imbarazzo quando si prendono certi discorsi, vi vorrei ricordare che… - shipstellari : RT @Alt_Em_End: A parte questo. Lui è fatto così. Non è tattile. E' in imbarazzo quando si prendono certi discorsi, vi vorrei ricordare che… -

Ultime Notizie dalla rete : Serie gli La Revolution: la serie tv Netflix sulla Rivoluzione Francese in chiave horror MAM-e PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI AZ ALKMAAR/ Quote, Alex Meret di nuovo tra i pali

Probabili formazioni Napoli Az Alkmaar: le quote del match. Esaminiamo le scelte dei tecnici per la sfida di questa sera al San Paolo, per l'Europa League.

Hyundai i20 N, arriva la piccola “hot hatch” derivata dai rally

Trazione anteriore, differenziale autobloccante e un 1.6 turbo da 204 CV. Ecco la ricetta del divertimento coreana ...

Probabili formazioni Napoli Az Alkmaar: le quote del match. Esaminiamo le scelte dei tecnici per la sfida di questa sera al San Paolo, per l'Europa League.Trazione anteriore, differenziale autobloccante e un 1.6 turbo da 204 CV. Ecco la ricetta del divertimento coreana ...