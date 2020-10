Serie A, designazioni arbitrali 5a giornata: Genoa-Inter a Massa, Milan-Roma… (Di giovedì 22 ottobre 2020) Si rendono noti i nominativi degli Arbitri, degli Assistenti, dei IV Ufficiali, dei V.A.R. e degli A.V.A.R. che dirigeranno le gare valide per la quinta giornata di andata del Campionato di Serie A 2020/21 in programma domenica 25 ottobre.ATALANTA – SAMPDORIA Sabato 24/10 h. 15.00CALVARESEPERETTI – MUTOIV: VOLPIVAR: BANTIAVAR: TEGONIBENEVENTO – NAPOLI h. 15.00DOVERIROCCA – AFFATATOIV: PEZZUTOVAR: VALERIAVAR: PASSERICAGLIARI – CROTONE h.12.30DI MARTINOPAGANESSI – DI GIOIAIV: AYROLDIVAR: CHIFFIAVAR: DI IORIOFIORENTINA – UDINESE h.18.00FOURNEAUPRETI – MASTRODONATOIV: PICCININIVAR: MARIANIAVAR: DEL GIOVANEGenoa – Inter Sabato 24/10 h. 18.00MassaALASSIO – BOTTEGONIIV: MANGANIELLOVAR: DI BELLOAVAR: LIBERTIJUVENTUS – H. VERONA h.20.45PASQUADE ... Leggi su mediagol (Di giovedì 22 ottobre 2020) Si rendono noti i nominativi degli Arbitri, degli Assistenti, dei IV Ufficiali, dei V.A.R. e degli A.V.A.R. che dirigeranno le gare valide per la quintadi andata del Campionato diA 2020/21 in programma domenica 25 ottobre.ATALANTA – SAMPDORIA Sabato 24/10 h. 15.00CALVARESEPERETTI – MUTOIV: VOLPIVAR: BANTIAVAR: TEGONIBENEVENTO – NAPOLI h. 15.00DOVERIROCCA – AFFATATOIV: PEZZUTOVAR: VALERIAVAR: PASSERICAGLIARI – CROTONE h.12.30DI MARTINOPAGANESSI – DI GIOIAIV: AYROLDIVAR: CHIFFIAVAR: DI IORIOFIORENTINA – UDINESE h.18.00FOURNEAUPRETI – MASTRODONATOIV: PICCININIVAR: MARIANIAVAR: DEL GIOVANESabato 24/10 h. 18.00ALASSIO – BOTTEGONIIV: MANGANIELLOVAR: DI BELLOAVAR: LIBERTIJUVENTUS – H. VERONA h.20.45PASQUADE ...

Le designazioni arbitrali per la quinta giornata del campionato di Serie B che prenderà il via domani sera con Empoli-Pisa.

