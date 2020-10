Sembra gel igienizzante ma non lo è: bimba porta a scuola il lubrificante intimo della madre (Di giovedì 22 ottobre 2020) Tante sono le storie imbarazzanti che arrivano da tutto il mondo legate all’emergenza coronavirus. Fortunatamente, nonostante la pandemia, non mancano gli episodi divertenti a regalare un sorriso in un periodo duro e stressante. Uno di questi è accaduto in Scozia, dove una bambina di 5 anni ha preparato lo zaino da portare a scuola, con tutto l’occorrente anti-Covid, compreso il gel igienizzante. La madre, però, si è accorta che la piccola aveva preso il flaconcino sbagliato e che per diversi giorni aveva utilizzato, al posto del gel igienizzante, il lubrificante intimo della mamma. “Avevo deciso di lavare il cappotto di mia figlia e ho trovato il mio lubrificante intimo, che ... Leggi su meteoweb.eu (Di giovedì 22 ottobre 2020) Tante sono le storie imbarazzanti che arrivano da tutto il mondo legate all’emergenza coronavirus. Fortunatamente, nonostante la pandemia, non mancano gli episodi divertenti a regalare un sorriso in un periodo duro e stressante. Uno di questi è accaduto in Scozia, dove una bambina di 5 anni ha preparato lo zaino dare a, con tutto l’occorrente anti-Covid, compreso il gel. La, però, si è accorta che la piccola aveva preso il flaconcino sbagliato e che per diversi giorni aveva utilizzato, al posto del gel, ilmamma. “Avevo deciso di lavare il cappotto di mia figlia e ho trovato il mio, che ...

