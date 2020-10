Selvaggia Roma, quelle accuse pesanti di Eliana Michelazzo: “800 euro per una notte” (Di giovedì 22 ottobre 2020) Vi ricordate di quando queste due erano ‘grandi’ amiche e vivevano insieme? Alla fine non è passato neanche poi così tanto tempo. Selvaggia Roma ed Eliana Michelazzo sembravano aver instaurato un legame indissolubile, nel periodo in cui condividevano un appartamento nella Capitale. Le storie e i post Instagram insieme impazzavano sul web, documentando le loro avventure e la loro grande sintonia. Improvvisamente l’amicizia che sembrava tanto solida si è sgretolata in men che non si dica. Qualche giorno di silenzio e poi l’esplosione di una guerra mediatica a suon di screenshot. Il motivo della lite tra Selvaggia Roma ed Eliana Michelazzo sarebbe stato un amore in comune. Il suo nome è Daniele ... Leggi su tuttivip (Di giovedì 22 ottobre 2020) Vi ricordate di quando queste due erano ‘grandi’ amiche e vivevano insieme? Alla fine non è passato neanche poi così tanto tempo.edsembravano aver instaurato un legame indissolubile, nel periodo in cui condividevano un appartamento nella Capitale. Le storie e i post Instagram insieme impazzavano sul web, documentando le loro avventure e la loro grande sintonia. Improvvisamente l’amicizia che sembrava tanto solida si è sgretolata in men che non si dica. Qualche giorno di silenzio e poi l’esplosione di una guerra mediatica a suon di screenshot. Il motivo della lite traedsarebbe stato un amore in comune. Il suo nome è Daniele ...

stanzablu_ : RT @summer_AIMH: Per riepilogare venerdì entrerà Bettarini ex di Dayanne e che durante Temptation Pierpaolo fece il cascamorto con la fidan… - summer_AIMH : Per riepilogare venerdì entrerà Bettarini ex di Dayanne e che durante Temptation Pierpaolo fece il cascamorto con l… - zazoomblog : Quando Eliana Michelazzo accusò Selvaggia Roma di aver passato una notte romantica per soldi - #Quando #Eliana… - zazoomblog : Quando Eliana Michelazzo accusò Selvaggia Roma di aver passato una notte romantica per soldi - #Quando #Eliana… - StraNotizie : Quando Eliana Michelazzo accusò Selvaggia Roma di aver passato una notte romantica per soldi -