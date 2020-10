Sei nazioni, Italia-Irlanda: Smith schiera Garbisi 10 titolare (Di giovedì 22 ottobre 2020) Il ventenne esordiente Paolo Garbisi sarà l'apertura titolare dell'Italia nella sfida contro l'Irlanda di sabato a Dublino, ore 16.30, diretta DMax, canale 52,. Il c.t. Franco Smith ha deciso di dare ... Leggi su gazzetta (Di giovedì 22 ottobre 2020) Il ventenne esordiente Paolosarà l'aperturadell'nella sfida contro l'di sabato a Dublino, ore 16.30, diretta DMax, canale 52,. Il c.t. Francoha deciso di dare ...

BenettonRugby : Nel XV di Irlanda-Italia di sabato pomeriggio, valida per il @SixNationsRugby , ben 8 #leoni ?? Lista completa dell… - sportface2016 : #SeiNazioni Ecco come sabato l'Italrugby scenderà in campo contro l'Irlanda: la formazione scelta da Smith - onrugby_it : Due esordienti nella formazione degli Azzurri per l'Irlanda - Laemmedimarco : RT @vitasportivait: ?? Canale Ovale ?? Episodio 1 Il rugby internazionale riparte e noi riavvolgiamo il nastro. L'avvicinamento al finale d… - carlomartellone : RT @vitasportivait: ?? Canale Ovale ?? Episodio 1 Il rugby internazionale riparte e noi riavvolgiamo il nastro. L'avvicinamento al finale d… -