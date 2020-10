Secret d’Excellence | l’arte della formulazione secondo Galénic

Leggi su iodonna

(Di giovedì 22 ottobre 2020) Quando ci imbattiamo in un prodotto Galénic la storia e l’eleganza parigina di cui è infuso ci avvolgono in una sensazione di ricercatezza. La farmacia diviene così, “tempiobellezza”, luogo dove possiamo dedicarci a noi stesse in completa sicurezza. View this post on Instagram Il principio attivonostra collezioned'excellence è l'Alga delle Nevi, un'alga con il potere eccezionale di resistere alle condizioni climatiche più estreme. Questo grazie alla produzione di "molecole di longevità", utilizzate dal nostro Maestro Formulatore all'interno di questi prodotti. #GalenicItalia #FormuledEccezione #dExcellence #AbsoluteBeauty#GlobalAntiAging #MadeInFrance #Galenic #skincare A ...