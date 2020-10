Se il teatro Verdi riaprisse le porte……

Leggi su cronachesalerno

(Di giovedì 22 ottobre 2020) Quattro gemme delmusicale per la stagione lirico sinfonica sono state scelte quali miniature preziose accanto a Cavalleria rusticana e Rigoletto. Un cartellone sapientemente rimodulato con il recupero dei concerti di Vinicio Capossela e del Duo Gino Paoli e Rea, e la deliziosa “Petite Messe solennelle” di Gioacchino Rossini Di OLGA CHIEFFI Se non ci fosse stata l’istituzione del coprifuoco per l’inasprimento della epidemia da Covid-19, il 31 ottobre ci saremmo ritrovati nel, cuore pulsante della cultura salernitana, sulle note de’ “Il segreto di Susanna” di Ermanno Wolf-Ferrari e “Il Campanello” di Gaetano Donizetti, elegante abbrivio di un cartellone, lirico-concertistico sapientemente rimodulato da Daniel Oren, insieme ad Antonio Marzullo, per evitare ...