Se hai paura del 2021, contro il virus c’è il vaccino del pensiero (Di giovedì 22 ottobre 2020) virus e vaccino sono le nostre parole quotidiane. Detta altrimenti: l’inverno sta arrivando, e non avremo nemmeno Jon Snow a difenderci dai Guardiani della notte. Ma contro il virus della paura c’è la forza del pensiero, ed è intorno a questo che il Circolo dei Lettori di Torino ha organizzato, dal 29 novembre al 4 dicembre, il Festival del classico: sei giorni di lezioni, dialoghi e debates con le migliori menti in circolazione, che incontreranno il pubblico sia dal vivo che online. Arrivato alla terza edizione, il festival presieduto da Luciano Canfora e curato da Ugo Cardinale è dedicato quest’anno al tema «Homo sive Natura. Guerra, pace, malattia nella spirale della storia»: filosofi, filologi, storici, scienziati e letterati si ... Leggi su gqitalia (Di giovedì 22 ottobre 2020)sono le nostre parole quotidiane. Detta altrimenti: l’inverno sta arrivando, e non avremo nemmeno Jon Snow a difenderci dai Guardiani della notte. Maildellac’è la forza del, ed è intorno a questo che il Circolo dei Lettori di Torino ha organizzato, dal 29 novembre al 4 dicembre, il Festival del classico: sei giorni di lezioni, dialoghi e debates con le migliori menti in circolazione, che incontreranno il pubblico sia dal vivo che online. Arrivato alla terza edizione, il festival presieduto da Luciano Canfora e curato da Ugo Cardinale è dedicato quest’anno al tema «Homo sive Natura. Guerra, pace, malattia nella spirale della storia»: filosofi, filologi, storici, scienziati e letterati si ...

Allarme bomba alla stazione di Lione, l’arrivo degli artificieri

Paura nel pomeriggio di giovedì 22 ottobre alla stazione ferroviaria di Lione. Una donna sospetta con alcune borse avrebbe minacciato di farsi esplodere. E’ stata fermata e isolata dalle forze di poli ...

