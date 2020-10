“Se avessi ascoltato quell’idiota di Fauci avremmo avuto 800mila morti”, dice Donald Trump (Di giovedì 22 ottobre 2020) Il Presidente Donald Trump ha attaccato duramente il virologo Fauci, immunologo membro della task force della Casa Bianca contro il Coronavirus. Mancano 15 giorni all’Election Day del 3 novembre. E Donald Trump non risparmia affermazioni che, probabilmente, possono non giovargli. “Lui e quegli idioti”, ha esordito ieri durante una telefonata con il suo team elettorale. … L'articolo “Se avessi ascoltato quell’idiota di Fauci avremmo avuto 800mila morti”, dice Donald Trump proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di giovedì 22 ottobre 2020) Il Presidenteha attaccato duramente il virologo, immunologo membro della task force della Casa Bianca contro il Coronavirus. Mancano 15 giorni all’Election Day del 3 novembre. Enon risparmia affermazioni che, probabilmente, possono non giovargli. “Lui e quegli idioti”, ha esordito ieri durante una telefonata con il suo team elettorale. … L'articolo “Sequell’idiota dimorti”,proviene da www.meteoweek.com.

