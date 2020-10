Scuola, siamo alla follia: gli studenti spingono i banchi in strada a Roma (Di giovedì 22 ottobre 2020) “Come manco nelle favelas” scrivono gli studenti del liceo scientifico Augusto Righi di Roma. Costretti, poveri loro, a fare i conti con le assurdità imposte al sistema scolastico dal ministro Lucia Azzolina e con le surreali conseguenze del suo piano. Tra le quali, la possibilità di ritrovarsi a camminare per strada con al seguito il proprio banco dotato di rotelle, neanche fosse un cagnolino da portare a fare i bisogni onde evitare spiacevoli sorprese sul tappeto di casa. A denunciare l’accaduto sono stati gli stessi alunni dell’istituto, con delle immagini che hanno subito fatto il giro dei social tra i commenti stupiti e indignati degli utenti. Cosa è successo di preciso? Per spostarsi dalla sede centrale alla succursale del liceo, gli alunni hanno ... Leggi su ilparagone (Di giovedì 22 ottobre 2020) “Come manco nelle favelas” scrivono glidel liceo scientifico Augusto Righi di. Costretti, poveri loro, a fare i conti con le assurdità imposte al sistema scolastico dal ministro Lucia Azzolina e con le surreali conseguenze del suo piano. Tra le quali, la possibilità di ritrovarsi a camminare percon al seguito il proprio banco dotato di rotelle, neanche fosse un cagnolino da portare a fare i bisogni onde evitare spiacevoli sorprese sul tappeto di casa. A denunciare l’accaduto sono stati gli stessi alunni dell’istituto, con delle immagini che hanno subito fatto il giro dei social tra i commenti stupiti e indignati degli utenti. Cosa è successo di preciso? Per spostarsi dsede centralesuccursale del liceo, gli alunni hanno ...

HuffPostItalia : La foto del bimbo davanti alla scuola chiusa: 'Sdegno e emozione. È il ritratto di ciò che siamo' - AnnaZavaritt : RT @Stragiuse: Riassumendo: La scuola non riammette figlio1 senza certificato di rientro. Giusto. Il medico non firma certificato di rien… - SlidingClamp90 : RT @Stragiuse: Riassumendo: La scuola non riammette figlio1 senza certificato di rientro. Giusto. Il medico non firma certificato di rien… - bianca_caimi : RT @Bett_Calcaterra: #Coronavirus e #scuola, #Sala: «Siamo totalmente contrari alla sola didattica distanza per le superiori. I ragazzi han… - cherryblossovm : @crazyxgallavich scommetterei tra quando dormiamo o tra quando siamo a scuola -

Ultime Notizie dalla rete : Scuola siamo Il parcheggio. Con il silenzio sulla scuola siamo stati complici | Ultimo banco di Alessandro D'Avenia Corriere della Sera Al lavoro o a scuola: 16 ragazzi aiutati da Progetto don Bosco

L’obiettivo era trovare un lavoro o far ritornare la voglia di tornare a scuola, ai tanti ragazzi che l’avevano abbandonata. E don Juri Marinelli, giovane vicario della parrocchia di Poggio ...

Integrazione alunni stranieri: il corso di formazione gratuito per docenti e personale scolastico

per questo è necessario che la scuola sia pronta ad affrontare i nuovi stimoli culturali che arrivano dalla società reale. Da questi presupposti nasce il corso di formazione “Strumenti e strategie per ...

