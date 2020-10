Scuola, Sala contro l’ordinanza della Regione Lombardia: “Solo la didattica a distanza alle superiori non ha senso, bisogna alternare” (Di giovedì 22 ottobre 2020) In Regione Lombardia sembravano tutti d’accordo, dai sindaci ai partiti di maggioranza al Pirellone: di fronte all’aumento dei contagi serve un coprifuoco notturno dalle 23 alle 5. Il via libera alla fine è arrivato – nonostante le resistenze di Matteo Salvini – ma poi il governatore Attilio Fontana si è spinto anche oltre, imponendo la didattica a distanza per tutti i ragazzi delle scuole superiori a partire da lunedì. Una misura che finora è un unicum tra le Regioni (a eccezione della Campania, che però dovrebbe riaprire le scuole da inizio novembre): anche Lazio, Liguria e Piemonte hanno rafforzato le lezioni online, ma saranno alternate al 50% con le lezioni in presenza e solo per gli ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 22 ottobre 2020) Insembravano tutti d’accordo, dai sindaci ai partiti di maggioranza al Pirellone: di fronte all’aumento dei contagi serve un coprifuoco notturno d235. Il via libera alla fine è arrivato – nonostante le resistenze di Matteo Salvini – ma poi il governatore Attilio Fontana si è spinto anche oltre, imponendo laper tutti i ragazzi delle scuolea partire da lunedì. Una misura che finora è un unicum tra le Regioni (a eccezioneCampania, che però dovrebbe riaprire le scuole da inizio novembre): anche Lazio, Liguria e Piemonte hanno rafforzato le lezioni online, ma saranno alternate al 50% con le lezioni in presenza e solo per gli ...

