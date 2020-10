Scuola, Sala contro Fontana: “Imporre la didattica a distanza per le superiori non ha senso. Noi sindaci ci opporremo” (Di giovedì 22 ottobre 2020) È di ieri l’ordinanza firmata dalla Regione Lombardia che introduce, a partire da oggi e fino al 13 novembre, dalle 23 alle 5, il coprifuoco, fatti salvi spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità, urgenza o motivi di salute. Nella stessa ordinanza è stata inserita l’obbligo di didattica a distanza per i soli istituti superiori e a tal proposito, il sindaco di Milano, Beppe Sala, intervenuto su Rtl 102.5, ha voluto manifestare la propria contrarietà: “Quest’ordinanza noi sindaci l’abbiamo vista, ma siamo rimasti concentrati sul tema del coprifuoco e non eravamo a conoscenza del tema didattica a distanza per le scuole superiori – ha detto ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 22 ottobre 2020) È di ieri l’ordinanza firmata dalla Regione Lombardia che introduce, a partire da oggi e fino al 13 novembre, dalle 23 alle 5, il coprifuoco, fatti salvi spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità, urgenza o motivi di salute. Nella stessa ordinanza è stata inserita l’obbligo diper i soli istitutie a tal proposito, il sindaco di Milano, Beppe, intervenuto su Rtl 102.5, ha voluto manifestare la propria contrarietà: “Quest’ordinanza noil’abbiamo vista, ma siamo rimasti concentrati sul tema del coprifuoco e non eravamo a conoscenza del temaper le scuole– ha detto ...

