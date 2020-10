**Scuola: Fontana ad Azzolina, ‘qui situazione critica, impugni provvedimento’** (Di giovedì 22 ottobre 2020) Milano, 22 ott. (Adnkronos) – “Visti e considerati i dati relativi alla curva epidemiologica della Lombardia, correlati alla situazione del sistema del trasporto pubblico locale, con particolare riferimento ai giovani che frequentano le scuole secondarie, ribadiamo essere necessarie decisioni stringenti. Fermo restando che se il ministro reputa eccessivi e non idonei i nostri provvedimenti può impugnarli”. Lo dice il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, commentando la presa di posizione del ministro dell’Istruzione, Lucia Azzolina. Il governatore sta provvedendo a inviare al ministro una lettera di risposta formale con i dati utili a una corretta lettura della situazione di quanto sta accadendo a livello sanitario in Lombardia. “è giusto sottolineare ... Leggi su calcioweb.eu (Di giovedì 22 ottobre 2020) Milano, 22 ott. (Adnkronos) – “Visti e considerati i dati relativi alla curva epidemiologica della Lombardia, correlati alladel sistema del trasporto pubblico locale, con particolare riferimento ai giovani che frequentano le scuole secondarie, ribadiamo essere necessarie decisioni stringenti. Fermo restando che se il ministro reputa eccessivi e non idonei i nostri provvedimenti può impugnarli”. Lo dice il presidente della Regione Lombardia, Attilio, commentando la presa di posizione del ministro dell’Istruzione, Lucia. Il governatore sta provvedendo a inviare al ministro una lettera di risposta formale con i dati utili a una corretta lettura delladi quanto sta accadendo a livello sanitario in Lombardia. “è giusto sottolineare ...

