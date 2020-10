Scuola, figlio positivo al coronavirus e genitori separati: come si fa? (Di giovedì 22 ottobre 2020) L'argomento emergenza sanitaria/Scuola continua a essere fonte di discussioni e incongruenze. E se le discussioni emergono tra Stato e cittadini, tra mamma e papà sposati, non è difficile immaginare che cosa possa succedere quando i genitori sono separati. In ogni caso, e al di là delle incomprensioni e delle considerazioni personali, è importante che i genitori (a maggior ragione se separati/divorziati) sappiano come comportarsi quando il figlio è positivo al test Covid. come proteggerlo? Quali mezzi fornisce lo Stato per gestire il momento? come noto, in caso di minore affetto da coronavirus il bambino dovrà rimanere a casa, in quarantena. Ci si ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 22 ottobre 2020) L'argomento emergenza sanitaria/continua a essere fonte di discussioni e incongruenze. E se le discussioni emergono tra Stato e cittadini, tra mamma e papà sposati, non è difficile immaginare che cosa possa succedere quando isono. In ogni caso, e al di là delle incomprensioni e delle considerazioni personali, è importante che i(a maggior ragione se/divorziati) sappianocomportarsi quando ilal test Covid.proteggerlo? Quali mezzi fornisce lo Stato per gestire il momento?noto, in caso di minore affetto dail bambino dovrà rimanere a casa, in quarantena. Ci si ...

JEurofan : RT @_SpaceJay___: *Il popolo ad ogni scelta del governo* - Chiudere??? Dobbiamo aprire! - Aprire tutto?? Così ci fate ammalare! - Lezioni o… - Fioredicampo6 : @ViolaMilano Amica di mio figlio all'uscita di scuola: 'mamma io non c'entro!' La mamma: 'in cosa' E lei 'in tutto… - IpaziaCheyenne : RT @_SpaceJay___: *Il popolo ad ogni scelta del governo* - Chiudere??? Dobbiamo aprire! - Aprire tutto?? Così ci fate ammalare! - Lezioni o… - PierluMennonna : @SBezzini @EugenioGiani @StefiSaccardi @regionetoscana Oggi quarto giorno ad aspettare che ASL chiami per tampone… - Nclosing123 : Ma io mi chiedo i come fanno i genitori a mandare i figli a scuola sapendo che potrebbero contagiarsi?I dati smenti… -

