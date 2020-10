Scuola: Conte all'Unesco, 'coordinamento internazionale contro crisi istruzione ' (Di giovedì 22 ottobre 2020) Roma, 22 ott. (Adnkronos) - "L'Italia desidera esprimere la propria gratitudine alla leadership dell'Unesco per aver reagito nella prima fase della pandemia al fine di mantenere alta l'attenzione internazionale sull'istruzione ricordando a tutti l'obiettivo chiave di preservare la continuità nelle attività di apprendimento in tutto il mondo. La crisi dell'istruzione globale richiede oggi più che mai un rafforzamento del coordinamento internazionale". Così il premier Giuseppe Conte, in un videomessaggio in occasione del Global Education Meeting. "Condividiamo pienamente le priorità per la nostra azione collettiva nel settore dell'istruzione, come delineato nella dichiarazione GEM 2020. Sono infatti in ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 22 ottobre 2020) Roma, 22 ott. (Adnkronos) - "L'Italia desidera esprimere la propria gratitudine alla leadership dell'per aver reagito nella prima fase della pandemia al fine di mantenere alta l'attenzionesull'ricordando a tutti l'obiettivo chiave di preservare la continuità nelle attività di apprendimento in tutto il mondo. Ladell'globale richiede oggi più che mai un rafforzamento del". Così il premier Giuseppe, in un videomessaggio in occasione del Global Education Meeting. "Condividiamo pienamente le priorità per la nostra azione collettiva nel settore dell', come delineato nella dichiarazione GEM 2020. Sono infatti in ...

