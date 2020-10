Sciopero trasporti venerdì 23 ottobre | orari e modalità nelle principali città

Leggi su caffeinamagazine

(Di giovedì 22 ottobre 2020) È proprio venerdì 23il giorno prescelto per il primo titanicogenerale. Una paresi che per 24 ore rischia di mandare in tilt l’Italia. La protesta comprenderà tutti i lavoratori del sindacato Cub – confederazione unitaria di base. Con ogni probabilità il settore del trasporto pubblico sarà quello che risentirà maggiormente del disagio. A Milano a rischio stop i treni regionali di Trenord, oltre ad Italo e Trenitalia, e tutti i mezzi di Atm con metropolitane, autobus e tram. L’avviso ai viaggiatori: “Si avvisa che il sindacato Cubha aderito allogenerale di tutte le categorie pubbliche e private, che coinvolge anche il settore del trasporto ferroviario, dalle 21 del 222020 alle ore 21 del 23 ...