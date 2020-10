Sciopero 23 ottobre | Roma paralizzata | chi incrocia le braccia (Di giovedì 22 ottobre 2020) Indetto Sciopero 23 ottobre a Roma. La Capitale subisce grossi disagi nella giornata di venerdì, con tanti lavoratori in protesta. Il sindacato CUB – Confederazione Unitaria di Base ha indotto uno Sciopero il 23 ottobre 2020 a Roma. La giornata di venerdì sarà nerissima per chi dovrà spostarsi nella Capitale. Il sindacato CUB richiede una … L'articolo Sciopero 23 ottobre Roma paralizzata chi incrocia le braccia è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di giovedì 22 ottobre 2020) Indetto23. La Capitale subisce grossi disagi nella giornata di venerdì, con tanti lavoratori in protesta. Il sindacato CUB – Confederazione Unitaria di Base ha indotto unoil 232020 a. La giornata di venerdì sarà nerissima per chi dovrà spostarsi nella Capitale. Il sindacato CUB richiede una … L'articolo23chileè apparso prima sul sito ViaggiNews.com

BreakingItalyNe : RT @leggoit: Sciopero generale 23 ottobre a #Roma: disagi per trasporti, scuola sanità e uffici pubblici - AutoguidoviePV : ? Ricordiamo a tutti che è previsto uno sciopero nazionale di 24 ore per domani 23 ottobre 2020. Saranno garantite… - BurloGarofolo : Avviso: l'Associazione Sindacale Conferenza Unitaria di Base ha proclamato lo #sciopero generale per l'intera giorn… - infomobilitaMi : ???? #Sciopero Generale | Trasporto Ferroviario: dalle 21 del #22ottobre alle 21 del #23ottobre ??… - romanewseu : #Roma, domani 23 ottobre previsto sciopero generale: le attività a rischio stop #RomanewsEU -