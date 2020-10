Sci, l'inverno del Covid: ecco come sarà salvata la stagione della neve (Di giovedì 22 ottobre 2020) Piste pronte dal 28 novembre.Termo-scanner nelle stazioni a valle degli impianti, obbligo di mascherina sugli impianti, skipass solo online e lezioni a numero chiuso ma addio alla movida sulla neve Leggi su repubblica (Di giovedì 22 ottobre 2020) Piste pronte dal 28 novembre.Termo-scanner nelle stazioni a valle degli impianti, obbligo di mascherina sugli impianti, skipass solo online e lezioni a numero chiuso ma addio alla movida sulla

Piste pronte dal 28 novembre.Termo-scanner nelle stazioni a valle degli impianti, obbligo di mascherina sugli impianti, skipass solo online e lezioni a numero ...

Lo studio di TurismOk: “Il 61 per cento delle imprese turistiche valdostane non può resistere per più di tre mesi”

Lo studio sull’estate appena passata e le previsioni per l’inverno. Un nuovo confinamento metterebbe in ginocchio l’intero sistema. Gli albergatori vedono nero, ma solo il 9 per cento non aprirà.

