Schianto sul viale, muore un uomo. Coinvolto consigliere regionale: “Sono ore durissime” (Di giovedì 22 ottobre 2020) Nella mattinata di ieri, mercoledì 21 ottobre, il consigliere regionale Francesco Gazzetti (Pd) è stato Coinvolto in un incidente in viale Boccaccio a Livorno. La sua macchina, in cui Gazzetti era alla guida, ha impattato contro lo scooter di un uomo, Roberto Zagni, 73 anni e volontario della Misericordia di Montenero, morto per le lesioni riportate nell’incidente. La dinamica dello scontro è ancora sotto indagine da parte della Polizia Municipale. Il consigliere regionale Francesco Gazzetti, reduce dallo scioccante incidente in cui ha perso la vita Roberto Zagni, gli ha dedicato parole addolorate sulla sua bacheca Facebook. “Stamani in un incidente stradale nel quale sono Coinvolto ha perso la vita un ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 22 ottobre 2020) Nella mattinata di ieri, mercoledì 21 ottobre, ilFrancesco Gazzetti (Pd) è statoin un incidente inBoccaccio a Livorno. La sua macchina, in cui Gazzetti era alla guida, ha impattato contro lo scooter di un, Roberto Zagni, 73 anni e volontario della Misericordia di Montenero, morto per le lesioni riportate nell’incidente. La dinamica dello scontro è ancora sotto indagine da parte della Polizia Municipale. IlFrancesco Gazzetti, reduce dallo scioccante incidente in cui ha perso la vita Roberto Zagni, gli ha dedicato parole addolorate sulla sua bacheca Facebook. “Stamani in un incidente stradale nel quale sonoha perso la vita un ...

jovinco82 : @mike_fusco @LGramellini E con la pandemia in corso, comunque sono sul carro Chiesa fino allo schianto - Fabrizio_Elia : Dibattito surreale sul MES, cui partecipano menti eccelse, raffinati politici e brillanti economisti, è la drammati… - dizzyMenotafool : Avete presente quando tenete il telefono davanti alla faccia stesi sul letto e rischiate un deturpamento dei tratti… - danielelozzi : Il giovanissimo Luca #Nardi al suo primo match nel circuito maggiore ad Anversa, regge 1 set e mezzo contro il qual… - lil_giove : Io che cado dalla bici in curva in discesa, perché mi sembrano larghe e in realtà sono strette e quindi quando fren… -