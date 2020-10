Sbriciolata di mele | il dolce soffice e cremoso che crea dipendenza!

Leggi su pianetadonne.blog

(Di giovedì 22 ottobre 2020) Una delle ricette più tradizionali della pasticceria è la torta di, ma esistono diverse varianti. Ecco, di seguito la ricetta per cucinare unadi, davvero spettacolare. Ingredienti per fare unadiVi serviranno: 400 grammi di farina 150 grammi di zucchero bianco da tavola 120 grammi di burro a temperatura ambiente 16 grammi di lievito in polvere per fare i dolci 2 uova intere. Per il ripieno, avrete bisogno anche di: 80 grammi di zucchero bianco da tavola 2verdi Il succo di un limone. In che modo cucinare unadi: fare l’impasto In una grande bacinella, mettere la farina e aggiungere lo zucchero bianco da tavola con il lievito per i dolci. Amalgamare il tutto con le ...