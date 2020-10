Sassuolo | De Zerbi | “Facciamo tanti gol ma non siamo brillantissimi”

Leggi su itasportpress

(Di giovedì 22 ottobre 2020) Conferenza stampa di mister Roberto Dealla vigilia di-Torino, quinta giornata di Serie A TIM 2020/21 in programma domani alle ore 20.45 presso il Mapei Stadium. "Contro la squadra di Giampaolo- ha affermato aChannel- non dobbiamo avere l'ansia di vincere a tutti costi, la voglia sì. La voglia di sbloccare la partita sì, l'ansia e la smania di sbloccarla subito no. Dobbiamo entrare in campo giocando, passando attraverso il gioco e l'organizzazione, divertendoci, stando attenti, volendo vincerla a tutti i costi per vederci in cima alla classifica perché è una gratificazione ma se vogliamo diventare una grande squadra dobbiamo viverla in maniera giusta, non dobbiamo avere preoccupazioni anse o altri impedimenti mentali, dobbiamo accettare di avere delle difficoltà ...