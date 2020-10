Sardegna verso il lockdown | l’ordinanza di Solinas è attesa entro il weekend

Leggi su sportface

(Di giovedì 22 ottobre 2020) Laè pronta per lo “Stop&Go” di 15 giorni. Al termine della riunione dei capigruppo tenutasi stamane in videoconferenza è emersa in maniera ancor più decisa la volontà da parte della Regione di fermare la seconda ondata di Covid-19 con un24, massimo 48 ore, èla nuova ordinanza del governatore Christiancon lo stop delle principali attività e la contestuale chiusura di porti e aeroporti per limitare in modo rapido ed incisivo la circolazione delle persone e, con esse, del virus.