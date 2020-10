Santo del Giorno 22 Ottobre: San Giovanni Paolo II (Di giovedì 22 ottobre 2020) Il Santo del Giorno 22 Ottobre non ha bisogno di presentazioni: oggi si commemora San Giovanni Paolo II, al secolo Karol Wojtyla, uno dei papi più grandi ed amati della storia. Eletto nel 1978, a 58 anni Wojtyla è stato uno degli uomini più giovani a salire sul soglio di Pietro. Il suo pontificato è stato lungo, intenso ed importante, anche dal punto di vista politico. Ecco qualche informazione su questo uomo dalle capacità e dall’umanità straordinarie. Santo del Giorno 22 Ottobre. Chi era San Giovanni Paolo II. Cenni biografici. Karol Wojtyla nacque a Wadowice, in Polonia, il 18 Maggio del 1920. Studente presso l’Università di Cracovia, il giovane Karol si ... Leggi su pianetadonne.blog (Di giovedì 22 ottobre 2020) Ildel22non ha bisogno di presentazioni: oggi si commemora SanII, al secolo Karol Wojtyla, uno dei papi più grandi ed amati della storia. Eletto nel 1978, a 58 anni Wojtyla è stato uno degli uomini più giovani a salire sul soglio di Pietro. Il suo pontificato è stato lungo, intenso ed importante, anche dal punto di vista politico. Ecco qualche informazione su questo uomo dalle capacità e dall’umanità straordinarie.del22. Chi era SanII. Cenni biografici. Karol Wojtyla nacque a Wadowice, in Polonia, il 18 Maggio del 1920. Studente presso l’Università di Cracovia, il giovane Karol si ...

E' operativo da ieri notte il nuovo reparto Covid all'ospedale Santissima Trinità di Cagliari, dotato di 22 posti letto. E' stato ricavato dall'ex ortopedia che è stata trasferita all'ospedale Marino.

Nella ripresa, lunga interruzione (7 minuti) per un serio infortunio al ginocchio destro occorso al rossoblu Olivera (7’), trasportato al Pronto Soccorso del “Santo Spirito”. Dopo il 90 ...

