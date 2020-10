Sanchez salta il Genoa: domani per lui possibili esami. Sensi verso la panchina (Di giovedì 22 ottobre 2020) Alexis Sanchez salterà la sfida col Genoa Piove sul bagnato in casa Inter. A peggiorare la situazione in casa nerazzurra dopo i positivi al Coronavirus sono gli infortuni. A preoccupare particolarmente è Alexis Sanchez sostituito a fine primo tempo durante la sfida con il Borussia Mönchengladbach, che salterà così la partita contro il Genoa di sabato. “La mala sorte ha aggiunto agli indisponibili anche Sensi, nemmeno in panchina per un affaticamento alla coscia, e, dopo un tempo, anche Sanchez, che ha accusato una contrattura all’adduttore destro. Da ricordare che l’attaccante era tornato dagli impegni con la sua nazionale con un affaticamento muscolare”. (fonte: Corriere dello Sport) L'articolo proviene ... Leggi su intermagazine (Di giovedì 22 ottobre 2020) Alexissalterà la sfida colPiove sul bagnato in casa Inter. A peggiorare la situazione in casa nerazzurra dopo i positivi al Coronavirus sono gli infortuni. A preoccupare particolarmente è Alexissostituito a fine primo tempo durante la sfida con il Borussia Mönchengladbach, che salterà così la partita contro ildi sabato. “La mala sorte ha aggiunto agli indisponibili anche, nemmeno inper un affaticamento alla coscia, e, dopo un tempo, anche, che ha accusato una contrattura all’adduttore destro. Da ricordare che l’attaccante era tornato dagli impegni con la sua nazionale con un affaticamento muscolare”. (fonte: Corriere dello Sport) L'articolo proviene ...

FcInterNewsit : Dal Cile - Tegola Sanchez: infortunio muscolare. Salta il derby e non solo - calciotoday_it : ??L'#Inter perde nuovamente #Sanchez ?Salterà sicuramente #GenoaInter ??Le condizioni del cileno #FCIM - Roberto_1908 : Sanchez salta genova ma ritornerebbe già martedì - fabbianorozzang : RT @enricoI00: In questi 20 secondi ho bestemmiato 10 volte, sulla seconda c’è Sanchez che salta indisturbato in area in mezzo a due, stavo… - enricoI00 : In questi 20 secondi ho bestemmiato 10 volte, sulla seconda c’è Sanchez che salta indisturbato in area in mezzo a d… -