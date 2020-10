Samuel Paty Decapitato in Francia, Tradito per 350 Euro dai Suoi Stessi Alunni (Di giovedì 22 ottobre 2020) Samuel Paty sarebbe stato venduto ai Suoi killer per una somma pari a 350 Euro, questo è quanto emerso dalle indagini. Secondo il procuratore di Parigi due adolescenti di 14 e 15 anni avrebbero ricevuto una somma di denaro per indicare agli estremisti dopo aver mostrato i disegni satirici su Maometto. L’insegnante è stato Decapitato … Leggi su youreduaction (Di giovedì 22 ottobre 2020)sarebbe stato venduto aikiller per una somma pari a 350, questo è quanto emerso dalle indagini. Secondo il procuratore di Parigi due adolescenti di 14 e 15 anni avrebbero ricevuto una somma di denaro per indicare agli estremisti dopo aver mostrato i disegni satirici su Maometto. L’insegnante è stato

NicolaPorro : Sul tremendo caso del prof parigino decapitato da un islamista è calato un assordante silenzio con retrogusto mains… - Capezzone : Su @atlanticomag il professor Marinelli sul gran silenzio intorno all’assassinio di marca islamista di Samuel Paty - ilpost : L’entrata alla Sorbona di Parigi della bara di Samuel Paty - AlessandraMQ : RT @giuliomeotti: Lo avevo detto che nessuno si sarebbe inginocchiato per Samuel Paty come per George Floyd. 'Due morti, due misure' https:… - AlessandraMQ : RT @giuliomeotti: La falsa 'condanna' del mondo islamico per la decapitazione di Samuel Paty, compreso l'imam Tayeb di Al Azhar. Si dice 'l… -