Sampdoria, Candreva: «Ho ancora tantissimo da dare. Nazionale? Mai dire mai»

Antonio Candreva ha parlato dei suoi primi mesi alla Sampdoria

Antonio Candreva, esterno della Sampdoria arrivato dall'Inter, in una intervista a Fanpage ha parlato di questo suo primo periodo in blucerchiato.

OBIETTIVO – «L'obiettivo è uno solo: quello di fare bene. Ho ancora tantissimo da dare e voglio giocare, divertirmi e ottenere il massimo possibile con questa maglia».

Nazionale – «Mai dire mai. Le carriere dei giocatori si allungano sempre di più e abbiamo anche assistito alla chiamata di qualche azzurro non più giovanissimo. Mancini è un c.t. molto attento e aperto. Quindi sentirsi chiamato fuori ...

