Salvini contrario al coprifuoco in Lombardia. Parla Violi (M5S): “Una follia l’ingerenza del leader della Lega. La Giunta lombarda è stata commissariata” (Di giovedì 22 ottobre 2020) “La mia paura è che siamo solo all’inizio, che presto ci troveremo un’altra volta punto e daccapo”. Non si nasconde dietro un dito Dario Violi, consigliere regionale M5S in Lombardia, dopo la decisione di Attilio Fontana di istituire il coprifuoco in Lombardia visti i numeri, drammatici, dei contagi in Regione. È preoccupato? Assolutamente sì. Per due ragioni. Innanzitutto perché parliamo di un virus che nessuno riesce a fermare. E in secondo luogo perché a doverlo fare è chi si è già dimostrato incapace nel gestire l’emergenza. È come se si volesse fermare con la mano un’onda. Se poi la mano è di un bambino piuttosto che di un adulto capisce bene che la preoccupazione è tanta e giustificata. Condivide ... Leggi su lanotiziagiornale (Di giovedì 22 ottobre 2020) “La mia paura è che siamo solo all’inizio, che presto ci troveremo un’altra volta punto e daccapo”. Non si nasconde dietro un dito Dario, consigliere regionale M5S in, dopo la decisione di Attilio Fontana di istituire ilinvisti i numeri, drammatici, dei contagi in Regione. È preoccupato? Assolutamente sì. Per due ragioni. Innanzitutto perché parliamo di un virus che nessuno riesce a fermare. E in secondo luogo perché a doverlo fare è chi si è già dimostrato incapace nel gestire l’emergenza. È come se si volesse fermare con la mano un’onda. Se poi la mano è di un bambino piuttosto che di un adulto capisce bene che la preoccupazione è tanta e giustificata. Condivide ...

