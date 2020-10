“Salvati e Santocchio non hanno tenuto fede alle promesse che ci avevano fatto”

Leggi su cronachesalerno

(Di giovedì 22 ottobre 2020) di Carmine Pecoraro “Il sindaco Cristoforo Salvati mi ha deluso politicamente e umanamente, e mi auguro che si dimetta al più presto per il bene della città di Scafati”. A parlare è l’ex assessore e consigliere comunale Baldassarre Donnarumma, politico di lungo corso, deluso dal comportamento del primo cittadino di Scafati sia nei suoi confronti (non ha manla parola data), ma soprattutto nei confronti della città, irrisolti i tanti problemi del comune dell’Agro nocerino sarnese. “Io e la mia famiglia – dice Donnarumma (il figlio Enrico è stato consigliere comunale) – avevamo siglato un patto d’onore, un accordo politico con Salvati e Mario, con il quale ci impegnavamo a sostenerli nelle elezioni amministrative, in cambio di un riconoscimento poi in caso ...