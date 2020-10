È saltato l' argine del tracciamento | dicono alla Fondazione Gimbe

Leggi su agi

(Di giovedì 22 ottobre 2020) AGI - La "brusca impennata" del rapporto positivi/casi testati dal 7% al 10,9% "certifica il fallimento del sistema di testing & tracing per arginare la diffusione dei contagi" da coronavirus. Le notevoli variabilità regionali documentano che la "prima diga"; definitivamente saltata in alcune regioni: ad esempio in Valle d'Aosta oltre un caso testato su 3; positivo e in Liguria quasi 1 su 4 (figura 2). E' quanto sostiene Nino Cartabellotta, presidente della, commentando i dati del monitoraggio che questa ha effettuato nella settimana 14-20 ottobre. Per Cartabellotta, in questa fase di rapida risalita dei contagi "piuttosto che contare i numeri del giorno,; fondamentale seguire la dinamica delle curve su base settimanale". ...