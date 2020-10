Salernitani bravi nel rispetto delle regole anti Covid VIDEO

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 22 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto “ I cittadinisonosia protezione dal contagio”: è il bilancio che traccia al microfono di Anteprima24 il comandante della compagnia dei carabinieri di Salerno, Adriano Fabio Castellari al termine di una massiccia operazione di controllo effettuata dai suoi uomini nella serata di ieri e che ha interessato in particolare il quartiere di Sant’eustachio e Mercatello nella zona orientale della città di Salerno. Quattro diverse pattuglie in contemporanea zona dopo zona hanno controllato la viabilità ma anche il correttonorme. Solo tre tra le 150 persone fermate e controllate sono state sanzionate per l’assenza ...