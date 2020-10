Salernitana-Ascoli: formazioni e in tv (Di giovedì 22 ottobre 2020) Salernitana-Ascoli, match valido per la quinta giornata di Serie B , si giocherà sabato pomeriggio alle ore 14 allo stadio Arechi. Come arrivano le due squadre? La Salernitana ha cominciato alla grande il campionato conquistando 8 punti in quattro partite che le sono valsi il secondo posto in classifica. Nel turno infrasettimanale di martedì, i granata hanno pareggiato a Vicenza per 1-1 L’ Ascoli, dopo.un inizio tribolato con un pareggio e due sconfitte consecutive, è riuscito a centrare la prima vittoria stagionale contro la Reggiana, anche se non senza qualche polemica. I possibili schieramenti Castori può contare sull’organico pressoché al completo. Non è previsto turnover, per cui si continuerà con la stessa formazione delle ultime ... Leggi su sport.periodicodaily (Di giovedì 22 ottobre 2020), match valido per la quinta giornata di Serie B , si giocherà sabato pomeriggio alle ore 14 allo stadio Arechi. Come arrivano le due squadre? Laha cominciato alla grande il campionato conquistando 8 punti in quattro partite che le sono valsi il secondo posto in classifica. Nel turno infrasettimanale di martedì, i granata hanno pareggiato a Vicenza per 1-1 L’, dopo.un inizio tribolato con un pareggio e due sconfitte consecutive, è riuscito a centrare la prima vittoria stagionale contro la Reggiana, anche se non senza qualche polemica. I possibili schieramenti Castori può contare sull’organico pressoché al completo. Non è previsto turnover, per cui si continuerà con la stessa formazione delle ultime ...

