Sala guida la rivolta dei sindaci lombardi: no alla didattica a distanza alle superiori, Fontana ci ripensi – Il Video (Di giovedì 22 ottobre 2020) Coronavirus, ultime notizie del 22 ottobre (Italia/Mondo)«Eravamo concentrati sul tema del coprifuoco, questa ordinanza è uscita un po’ in velocità e non l’abbiamo vista». Commenta così il sindaco di Milano Giuseppe Sala la decisione presa dalla regione lombardia di reimporre l’obbligo di lezioni a distanza per tutte le scuole superiori. Ospite di Rtl 102.5 Sala ha detto di essere, insieme agli altri sindaci lombardi, totalmente contrario: «Ci opporremo». Oggi alle 13 – aggiunge – incontreremo di nuovo in Video il presidente Fontana. Per Sala e gli altri sindaci la scuola deve essere ... Leggi su open.online (Di giovedì 22 ottobre 2020) Coronavirus, ultime notizie del 22 ottobre (Italia/Mondo)«Eravamo concentrati sul tema del coprifuoco, questa ordinanza è uscita un po’ in velocità e non l’abbiamo vista». Commenta così il sindaco di Milano Giuseppela decisione presa dregionea di reimporre l’obbligo di lezioni aper tutte le scuole. Ospite di Rtl 102.5ha detto di essere, insieme agli altri, totalmente contrario: «Ci opporremo». Oggi13 – aggiunge – incontreremo di nuovo inil presidente. Pere gli altrila scuola deve essere ...

