Sala guida la rivolta dei sindaci lombardi: no alla didattica a distanza alle superiori. Azzolina a Fontana: «Garantisca il diritto all'istruzione» – Il Video (Di giovedì 22 ottobre 2020) Coronavirus in Italia e nel Mondo: ultime notizie (22 ottobre)Nella polemica tra il governatore della lombardia e i sindaci della Regione sulla didattica a distanza per le scuole superiori è intervenuta anche Lucia Azzolina. In una lettera la ministra dell'Istruzione ha chiesto ad Attilio Fontana di trovare «soluzione differenti da quelle adottate nel rispetto del diritto alla salute dei cittadini e del diritto allo studio dei nostri studenti e delle nostre studentesse». «Le chiedo di contribuire, con oculatezza, attenzione e capacità di confronto, in spirito di unità e responsabilità collettiva – scrive Azzolina – a garantire ...

