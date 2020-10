Sagittario (Di giovedì 22 ottobre 2020) Ma sì, lascia che gli altri ti vedano sudare. Almeno per un po’, sii schietto e rivelatore. Lascia che gli altri siano testimoni del tuo fuoco segreto, delle tue lacrime salate e delle tue ferite non rimarginate. Dai tutto quello che non... Leggi Leggi su internazionale (Di giovedì 22 ottobre 2020) Ma sì, lascia che gli altri ti vedano sudare. Almeno per un po’, sii schietto e rivelatore. Lascia che gli altri siano testimoni del tuo fuoco segreto, delle tue lacrime salate e delle tue ferite non rimarginate. Dai tutto quello che non... Leggi

fraberte : @sonounaBEDgirl sono toro, ma per gli amici sagittario - fossiFiga : @clorru Adesso che ci penso, mio cugino sagittario, di 3 anni più grande di me, non mi mai parlato finché non ho compiuto sei anni. - AGhilioni : @Sarinski_ Io sono sagittario ma ti prego raccontane di piuuuuuu di queste storie!! Eheh - shikishikawa : @nevwrmjnd oltre ad essere sagittario hai pure scorpio placements mmmmmm - gleescovers : domani stagione del mio quasi segno se non fossi nata con il cesareo, ma comunque stagione del mio ascendente quind… -