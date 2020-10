Sabbadini al Women20 | “Per l’eguaglianza di genere serve azione permanente”

Leggi su dire

(Di giovedì 22 ottobre 2020) ROMA – “La strada è ancora lunga e i risultati non saranno immediati. Bisogna agire in fretta. Il mondo è troppo indietro e ha bisogno della guida delle donne. L’uguaglianza di genere è l’obiettivo chiave: migliora la condizione delle donne, riduce la povertà, e le altre disuguaglianze”. Sono le parole cruciali che Linda Laura Sabbadini, direttrice centrale dell’Istat, in qualità di Chair del Women2021 che sara’ a guida italiana, ha stigmatizzato nel suo intervento di oggi pomeriggio al Women20 in corso in Arabia Saudita, rinnovando la necessita’ di “azioni concrete e efficaci”.