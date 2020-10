Russia | giovane madre uccide la figlia di 3 anni e poi prova a togliersi la vita

(Di giovedì 22 ottobre 2020) In, unaavrebbe ucciso a martellate ladi 3e successivamente avrebbeto ala. Avrebbe ingerito una massiccia dose di antidepressivi dopo aver ucciso ladi soli trecolpendola ripetutamente con un martello. Questo è quanto avrebbe messo in atto unache sarebbe … L'articolo proviene da YesLife.it.

codeghino10 : RT @SkyTG24: Russia, servizi segreti: sventato un attentato a Mosca, fermato giovane - BreakingItalyNe : RT @SkyTG24: Russia, servizi segreti: sventato un attentato a Mosca, fermato giovane - SkyTG24 : Russia, servizi segreti: sventato un attentato a Mosca, fermato giovane - stefelici : RT @AnonimoQuadraro: Su @infinitytv_it è disponile #RedSon, la trasposizione su grande schermo di un giovane classico della letteratura sup… - AnonimoQuadraro : Su @infinitytv_it è disponile #RedSon, la trasposizione su grande schermo di un giovane classico della letteratura… -

Ultime Notizie dalla rete : Russia giovane

Sky Tg24

Previsto l’acquisto di 3.000 “face slimmer”: morsi in silicone per rafforzare i muscoli del volto e del sorriso ...I servizi di sicurezza russi (Fsb) dichiarano di aver fermato un uomo nato nel 1999 e originario dell'Asia centrale che stava preparando un atto terroristico "con un ordigno artigianale" in uno degli ...