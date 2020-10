Rudy Giuliani ripreso mentre si tocca: l’incredibile scena nel nuovo film di Borat (Di giovedì 22 ottobre 2020) Che figuraccia per Rudy Giuliani. L’ex sindaco di New York rischia di veder minata irrimediabilmente la propria reputazione a causa di Borat, l’iconico reporter kazako divenuto celebre dopo il primo film del 2006 e che sta per tornare sulle scene con il sequel. Borat 2 uscirà infatti su Amazon Prime venerdì negli Stati Uniti, a pochi giorni dal voto che vede Trump e Biden impegnati nella corsa alla Casa Bianca. Nel sequel Giuliani è ripreso mentre si tocca le parti intime, come si vede in uno scatto che sta circolando in rete. How many millions of people are going to see Giuliani doing this with a girl he thinks is 15? pic.twitter.com/gOOfBBLQpr — Martin Longman (@BooMan23) ... Leggi su tpi (Di giovedì 22 ottobre 2020) Che figuraccia per. L’ex sindaco di New York rischia di veder minata irrimediabilmente la propria reputazione a causa di, l’iconico reporter kazako divenuto celebre dopo il primodel 2006 e che sta per tornare sulle scene con il sequel.2 uscirà infatti su Amazon Prime venerdì negli Stati Uniti, a pochi giorni dal voto che vede Trump e Biden impegnati nella corsa alla Casa Bianca. Nel sequelsile parti intime, come si vede in uno scatto che sta circolando in rete. How many millions of people are going to seedoing this with a girl he thinks is 15? pic.twitter.com/gOOfBBLQpr — Martin Longman (@BooMan23) ...

«I prossimi 13 giorni varranno per i decenni a venire»: con questa motivazione Barack Obama ha invitato a votare per Joe Biden e Kamala Harris nelle elezioni del 3 novembre, nel suo comizio a Philadel ...

New York, 21 ott 21:31 - (Agenzia Nova) - La reputazione di Rudy Giuliani, ex sindaco di New York, avvocato e grande sostenitore del presidente degli Stati Uniti Donald Trump, potrebbe essere ...

New York, 21 ott 21:31 - (Agenzia Nova) - La reputazione di Rudy Giuliani, ex sindaco di New York, avvocato e grande sostenitore del presidente degli Stati Uniti Donald Trump, potrebbe essere ...