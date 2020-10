Rosalinda Celentano: “Sono stata con 2 famosissime attrici italiane”. Ecco chi sono (Di giovedì 22 ottobre 2020) La concorrente di Ballando con le Stelle, figlia di Adriano Celentano, racconta particolari inediti della sua vita sentimentale e svela alcune delle relazioni che ha avuto con donne famose. Rosalinda Celentano, la sua omosessualità e le sue storie d’amore: ed allora Ecco i baci con Monica Bellucci e il “limonare” scioccante con Asia Argento. Si tratta di una malattia molto grave che l’ha colpita e che si è aggiunta alle note dolenti della sua storia di vita. Rosalinda Celentano, in passato, ha dovuto combattere una battaglia: quella contro il tumore, che ha sconfitto. Ha così raccontato: Io ho avuto un tumore a 47 anni, mi hanno tolto tutto. Poi mi volevano ... Leggi su howtodofor (Di giovedì 22 ottobre 2020) La concorrente di Ballando con le Stelle, figlia di Adriano, racconta particolari inediti della sua vita sentimentale e svela alcune delle relazioni che ha avuto con donne famose., la sua omosessualità e le sue storie d’amore: ed allorai baci con Monica Bellucci e il “limonare” scioccante con Asia Argento. Si tratta di una malattia molto grave che l’ha colpita e che si è aggiunta alle note dolenti della sua storia di vita., in passato, ha dovuto combattere una battaglia: quella contro il tumore, che ha sconfitto. Ha così raccontato: Io ho avuto un tumore a 47 anni, mi hanno tolto tutto. Poi mi volevano ...

giampiero661MJ : #RosalindaCelentano #BallandoConLeStelle #adua #rosalinda #GFVIP5 Per me l'unica vera Rosalinda di cui mi fido e l… - LaDeny_ : RT @F1Carcarla: Io a sentire Rosalinda penso alla Celentano #GFVIP - F1Carcarla : Io a sentire Rosalinda penso alla Celentano #GFVIP - Hely_aa : Ti prego Alfonso, non chiamarla Rosalinda perché io mi illudo che si parli di Rosalinda Celentano e poi rimango di… - Rickysapo1 : Ballando con le Stelle -

Ultime Notizie dalla rete : Rosalinda Celentano Rosalinda Celentano shock: “Sono stata con Monica Bellucci e Asia Argento” SoloDonna Elisa Isoardi in stampelle, a rischio ‘Ballando con le stelle’

La concorrente del dance show di Rai Uno aggiorna i fan sulle sue condizioni della sua caviglia: "Non so che succederà sabato" ...

Ballando con le Stelle, Elisa Isoardi infortunata al piede: “Non so come farò”

Il problema di Elisa Isoardi al piede sembra peggiorato e la sua partecipazione alla prossima puntata di “Ballando con le Stelle” sembra a rischio.

La concorrente del dance show di Rai Uno aggiorna i fan sulle sue condizioni della sua caviglia: "Non so che succederà sabato" ...Il problema di Elisa Isoardi al piede sembra peggiorato e la sua partecipazione alla prossima puntata di “Ballando con le Stelle” sembra a rischio.