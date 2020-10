Ronaldo ancora positivo: salterà la sfida con il Barcellona (Di giovedì 22 ottobre 2020) Cristiano Ronaldo non potrà giocare contro il Barcellona di Lionel Messi la prossima settimana, nella seconda giornata della fase a gironi della UEFA Champions League. Lo riporta questo pomeriggio il quotidiano spagnolo Marca. Il portoghese, positivo al Coronavirus solamente una settimana fa, sarebbe dovuto risultare negativo a un tampone almeno una settimana prima dell’incontro, secondo … L'articolo Ronaldo ancora positivo: salterà la sfida con il Barcellona è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio. Leggi su calcioefinanza (Di giovedì 22 ottobre 2020) Cristianonon potrà giocare contro ildi Lionel Messi la prossima settimana, nella seconda giornata della fase a gironi della UEFA Champions League. Lo riporta questo pomeriggio il quotidiano spagnolo Marca. Il portoghese,al Coronavirus solamente una settimana fa, sarebbe dovuto risultare negativo a un tampone almeno una settimana prima dell’incontro, secondo … L'articolo: salterà lacon ilè stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

