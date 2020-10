'Romaison', moda in mostra al museo dell'Ara Pacis: esposte creazioni dagli archivi delle satorie di costume romane (Di giovedì 22 ottobre 2020) Roma si candida a Capitale della moda . Si intitola ' Romaison ' il progetto, fortemente voluto dalla sindaca Virginia Raggi, concepito per riportare sotto i riflettori il settore capitolino, tra ... Leggi su leggo (Di giovedì 22 ottobre 2020) Roma si candida a Capitale. Si intitola '' il progetto, fortemente voluto dalla sindaca Virginia Raggi, concepito per riportare sotto i riflettori il settore capitolino, tra ...

Luogo: MUSEO DELL'ARA PACIS; Indirizzo: Lungotevere in Augusta - 00186 - Roma - Lazio; Quando: dal 22/10/2020 - al 29/11/2020; Vernissage: 22/10/2020 conf stampa streaming (22 ott ...

Roma è cinema e moda, Tilda Swinton "i costumi dei film sono monumenti"

"Romaison, nome inventato, unisce due parole che raccontano una città unica dove moda e cinema generano da sempre un sistema creativo apprezzato in tutto il mondo. Grandi registi e produzioni internaz ...

