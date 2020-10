Roma, un autobus dell’Atac prende fuoco in zona San Pietro – Il video (Di giovedì 22 ottobre 2020) Un autobus Atac della linea 881 è andato a fuoco a Roma in piazza Pio XI, a poca distanza da San Pietro. Le fiamme hanno completamente distrutto il mezzo, ma fortunatamente non si hanno notizie di persone rimaste ferite o intossicate: tutti i passeggeri sono riusciti a scendere in tempo. I vigili del fuoco, allertati dai residenti della zona, sono intervenuti con tre squadre per domare l’incendio. October 22, 2020 La colonna di fumo nero è rimasta visibile nel cielo a diversi chilometri di distanza. Le cause del rogo dovranno essere accertate, ma l’Atac ha fatto sapere che l’autobus «era una vettura in servizio da oltre 15 anni». Proprio oggi il Campidoglio ha inoltre comunicato che intende ricorrere ai bus privati ... Leggi su open.online (Di giovedì 22 ottobre 2020) UnAtac della linea 881 è andato ain piazza Pio XI, a poca distanza da San. Le fiamme hanno completamente distrutto il mezzo, ma fortunatamente non si hanno notizie di persone rimaste ferite o intossicate: tutti i passeggeri sono riusciti a scendere in tempo. I vigili del, allertati dai residenti della, sono intervenuti con tre squadre per domare l’incendio. October 22, 2020 La colonna di fumo nero è rimasta visibile nel cielo a diversi chilometri di distanza. Le cause del rogo dovranno essere accertate, ma l’Atac ha fatto sapere che l’«era una vettura in servizio da oltre 15 anni». Proprio oggi il Campidoglio ha inoltre comunicato che intende ricorrere ai bus privati ...

marattin : Mi pare fosse la BBC che disse, una volta, che Roma è l’unica capitale del mondo dove sei quando esplode un autobus… - lucianonobili : Come diceva la #Raggi? “Siamo un modello: Autostrade sia gestita come Atac”. Per dimostrarlo vuole battere il recor… - emergenzavvf : #Roma #22ottobre 12:30, nessuna persona coinvolta nell’#incendio di un autobus del trasporto pubblico a piazza Pio… - maryfagi : RT @RadioSavana: Ennesimo autobus comunale a fuoco a Roma. #RadioSavana - MInghingolo : RT @RadioSavana: Ennesimo autobus comunale a fuoco a Roma. #RadioSavana -