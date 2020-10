Roma, tra nuove misure e coprifuoco: la Capitale si prepara. Il Prefetto: ‘Al via la perimetrazione delle piazze della movida’ (Di giovedì 22 ottobre 2020) E’ intervenuto in diretta a Buongiorno su Sky Tg24 il Prefetto di Roma, Matteo Piantedosi. Nella serata di ieri è stata firmata l’ordinanza della Regione Lazio con nuove misure per arginare la diffusione del virus. Tra queste: coprifuoco da mezzanotte alle cinque; le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado incrementano il ricorso alla didattica digitale integrata per una quota pari al 50 per cento degli studenti, con esclusione degli iscritti al primo anno, mentre le Università incrementano il ricorso alla didattica digitale integrata per una quota pari all’75 per cento degli studenti iscritti, con esclusione delle attività formative che necessitano della presenza fisica o l’utilizzo di ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 22 ottobre 2020) E’ intervenuto in diretta a Buongiorno su Sky Tg24 ildi, Matteo Piantedosi. Nella serata di ieri è stata firmata l’ordinanzaRegione Lazio conper arginare la diffusione del virus. Tra queste:da mezzanotte alle cinque; le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado incrementano il ricorso alla didattica digitale integrata per una quota pari al 50 per cento degli studenti, con esclusione degli iscritti al primo anno, mentre le Università incrementano il ricorso alla didattica digitale integrata per una quota pari all’75 per cento degli studenti iscritti, con esclusioneattività formative che necessitanopresenza fisica o l’utilizzo di ...

Ultime Notizie dalla rete : Roma tra I nuovi borsisti delle Accademie straniere di Roma tra il 2020-2021 Artribune Covid, prefetto Roma a Sky TG24: "Da domani perimetrazione piazze movida".

Il prefetto della Capitale, Matteo Piantedosi, ha parlato delle nuove misure che entreranno in vigore. 'Il timore sono le conseguenze economiche e sociali di un nuovo lockdown. Serve responsabilità e ...

Cos'è successo a Bova? I fan preoccupati per l'attore

Raoul Bova si è presentato alla Festa del Cinema di Roma visibilmente dimagrito. In tanti tra i fan sui social hanno manifestato la loro preoccupazione all’attore per le sue condizioni di salute. In t ...

