Roma | Rampelli FdI | “Io candidato? Mio nome ovvio | ma preferirei di no Lega e FI rispettino le nostre indicazioni”

ROMA – "Meloni, Salvini e Berlusconi hanno detto che per vincere a Roma, diversamente da quanto accaduto in passato, dobbiamo trovare persone che funzionano. Ci vorrà un po' di tempo. Bisogna trovare le persone migliori e certamente Fdi, è abbastanza scontato, a Roma avrà il maggior numero di proposte da mettere in campo e un certo rispetto da parte degli alleati di Fi e Lega Nord a recepire le nostre indicazioni e valutazioni". Così il vicepresidente della Camera, Fabio Rampelli, nel corso di un'intervista con l'agenzia Dire sulle prossime elezioni comunali del 2021 a Roma.

