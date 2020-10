Roma | giallo sul presunto terremoto | numerose segnalazioni | ma l’Ingy smentisce

(Di giovedì 22 ottobre 2020)sono pervenute all’incirca alle 15.50 per unnelle zone di Fiumicino, Ostia eNord. Ciononostante l’Ingy non ha rilevato nulla e lo ha ribadito a Today.it, spiegando di aver avviato controlli specifici. Alcune persone parlavano di porte e finestre che tremavano, mentre altri raccontavano di un’esplosione. Non è escluso che possa esser stato un aereo che ha infranto il muro del suono, complice la vicinanza con l’aeroporto militare di Partica di Mare.

repubblica : Il giallo del cadavere con la tuta della Roma - MolinariRik : Questa mattina a Roma davanti all’Agenzia delle Entrate con Matteo Salvini per chiedere lo stop dei 9 milioni di ca… - Giacomo2500 : @szampa56 @robersperanza @MinisteroSalute - grecale66 : RT @laperlaneranera: Giallo sul terremoto a Roma. Boato, finestre che tremano, paura. L’Ingv ... - HenryLamberti : RT @laperlaneranera: Giallo sul terremoto a Roma. Boato, finestre che tremano, paura. L’Ingv ... -

Ultime Notizie dalla rete : Roma giallo

Il Messaggero

Una scossa di terremoto sarebbe stata avvertita intorno alle 15.50. Ma il sito dell'Ingv, l'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, non ha dato notizia di eventi sismici in zona a quell'ora ..Da quanto ha appreso l'ANSA, le Fiamme Gialle si sono recate, oltre che in Regione Lombardia, anche a Roma presso l'Iss e in base a un'ordine di esibizione firmato dal Procuratore della Repubblica ...