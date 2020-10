Roma, Borja Mayoral: «Molto sorpreso per la sconfitta del Real, spero vinca El Clasico» (Di giovedì 22 ottobre 2020) Borja Mayoral, nuovo attaccante della Roma, ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima del match contro lo Young Boys Borja Mayoral ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima del match contro lo Young Boys. Le sue parole. «Purtroppo non conosco ancora la lingua italiana, ma ciò che posso dire è che per un attaccante è difficile giocare in Italia perché le difese sono Molto forti. Non vedo l’ora di giocare in campionato con questa maglia. Gioco per fare gol e non vedo l’ora di segnare anche in Europa. Real Madrid? Sono Molto sorpreso per la sconfitta del Real, è difficile vederli perdere ma spero riusciranno a far meglio nel weekend ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 22 ottobre 2020), nuovo attaccante della, ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima del match contro lo Young Boysha parlato ai microfoni di Sky Sport prima del match contro lo Young Boys. Le sue parole. «Purtroppo non conosco ancora la lingua italiana, ma ciò che posso dire è che per un attaccante è difficile giocare in Italia perché le difese sonoforti. Non vedo l’ora di giocare in campionato con questa maglia. Gioco per fare gol e non vedo l’ora di segnare anche in Europa.Madrid? Sonoper ladel, è difficile vederli perdere mariusciranno a far meglio nel weekend ...

