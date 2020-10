(Di giovedì 22 ottobre 2020)e transenne attorno allesi blinda sperando di scongiurare assembramenti che favorirebbero la diffusione del Covid. In un solo giorno nella Capitale si sono registrati 80 casi in più e, anche se il valore Rt continua ad essere più basso rispetto alla media regionale, c’è un problema di posti letto negli ospedali che spinge il sindaco Virginia Raggi, d’accordo con il Prefetto, a fermare la movida. Nel Lazio oggi su oltre 21 mila tamponi effettuati sono stati registrati 1.251 casi positivi, ovvero il 5,7%. Di questi 623 riguardano, il giorno precedente erano 543.Aumenta anche il numero dei tamponi (oltre 21mila nelle ultime 24 ore rispetto ai 20mila del giorno prima). “Migliora il rapporto tra i tamponi e i positivi che è 5,7%”, spiega ...

vecchio_gufo : @nmirotti @DolceVita1002 Il mio le poche volte che à nevicato a Roma si è sdraiato sulla neve... - GPiziarte : Roma a poche ore dal coprifuoco. Piazze già transennate - Giovanni1962RM : RT @HuffPostItalia: Roma a poche ore dal coprifuoco. Piazze già transennate - Dome689 : RT @HuffPostItalia: Roma a poche ore dal coprifuoco. Piazze già transennate - HuffPostItalia : Roma a poche ore dal coprifuoco. Piazze già transennate -

Ultime Notizie dalla rete : Roma poche

RomaToday

Il Governo a guida ‘grillina’ rischia il ‘vaffa’ nazionale ‘Coprifuoco’ bocciato dal web: “Le parole sono importanti” Tumori, Vella: “Meno ospedale più territor ...Ospedali in sofferenza. Ambulanze in coda in attesa del ricovero del paziente. Solo adesso la Regione annuncia un incremento dei posti letto ...