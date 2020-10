Rockin’1000 | l’evento che ha creato la “più grande rock band del mondo” è diventato un film

Leggi su it.mashable

(Di giovedì 22 ottobre 2020) “We Are The Thousand – L’incredibile storia diin’1000”, è ildiretto da Anita Rivaroli, in presentazione oggi alla Festa del Cinema di Roma e nei cinema dal 25 al 28 ottobre. Riuscite a immaginare il sogno di una persona, che diventa un evento virale sul web e che riesce a mobilitare ondate di musicisti non professionisti da tutto il mondo, nonché i Foo Fighters? Detto così sembra complicato, eppure è successo. La storia di questo piccolo miracoloormaiimpresa di successo è raccontata nel“We Are The Thousand – L’incredibile storia diin’1000”, diretto da Anita Rivaroli, in presentazione oggi alla Festa del Cinema di Roma e nei cinema dal 25 al 28 ottobre.