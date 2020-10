Rockin’1000 | la tribute band più numerosa del pianeta raccontata in “We Are The Thousand” di Anita Rivaroli – RomaFF15

Leggi su metropolitanmagazine

(Di giovedì 22 ottobre 2020) Rockin’1000 – We Are The Thousand” – documentario di“We Are the Thousand – L’incredibile storia di Rockin’1000“, si fonda sul sogno a occhi aperti di ogni “rocker”: salire su un palco come un professionista. Presentato alla Festa del Cinema di Roma è il primo lungometraggio della sceneggiatrice e regista cesenate, già direttrice artistica e cofondatrice di Rockin’1000, una realtà conosciuta a livello globale, che riceve riconoscimenti, inviti e proposte di collaborazione in tutto il mondo e dal 2016 organizza veri e propri concerti e iniziative speciali negli stadi di Cesena, Firenze, Parigi e Francoforte, che vedono protagonisti 1000 musicisti. Rockin’1000: “We Are ...